"В конце концов, я буду наказан. Вы сами это анализируете, я не хочу порождать еще больше споров. Никаких оправданий, но этот момент ознаменовал матч. Четвертый судья сказал мне, что это был явный пенальти. Мунуэра подошел к монитору и сказал "нет". Я не хочу больше говорить, я не хочу больше разговаривать, есть кадры.

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Я понимаю, что игроки обвиняют себя, но больше всего виноват я. Мы должны изменить динамику, лига очень сложная для нас. А что касается матча, то мы заслуживали победы, мы сделали самое сложное – оторвались от соперника. Потом мы не слишком хорошо распорядились моментами. Итоговый результат не отражает того, что мы видели в матче, но это ошибки. Мы должны изменить динамику. Это тяжелый удар, команда находится в очень плохом психологическом состоянии.

Нашим ошибкам нет объяснения. Это проблема уверенности, мы пропускаем больше обычного. Третий гол был контратакой, которой не должно быть. Вы видели, как Куэнка останавливает Ламина Ямала? Это то, чего нам не хватает. Нам не хватает зрелости в единоборствах, и это отражается на нас. Все было у нас в руках, и это ускользает от нас. Сегодня я очень злой, это удар. Я видел, что игроки очень страдают, и мне нужно их ободрить", – цитирует Хави Marca со ссылкой на DAZN.

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