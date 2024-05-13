Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе ледь не отримав травму у матчі проти Тулузи (1:3) у 33 турі Ліги 1.

Французький нападник вийшов у стартовому складі на матч проти "фіолетових". Кіліан Мбаппе забив гол у першому таймі, але ледь не отримав серйозну травму по ходу матчу.

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У другому таймі француз зіткнувся з одним зі своїх суперників. Кіліан так випадково впав на газон, що вся вага його тіла припала на одну ногу. До того, нападник крутнувся на ній. Попри жахливий епізод, Мбаппе зумів продовжити зустріч, яка закінчилася для ПСЖ поразкою.

Нагадаємо, що Кіліан нещодавно оголосив про свій відхід з Парижу. Авторитетні ЗМІ вважають, що французький нападник підписав вже контракт з фіналістом Ліги чемпіонів Реалом.

Мбаппе, я пишу тобі листа...