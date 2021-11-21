"Найбільше мені сподобалося ставлення футболістів до гри. Звісно, ​​є моменти, які потрібно покращити. Насправді їх багато, але ми зараз не в найкращому становищі, і Еспаньйол зумів створити нам багато проблем. Та загалом це була заслужена перемога і велика радість.

Переможний дебют Хаві у відеоогляді матчу Барселона – Еспаньйол

Виступи 17-річного Ільяса Акомача та 19-річного Абде Еззалзулі? Вони провели чудову гру, показавши, що є справді талановитими. Дуже важливо мати покоління футболістів, яке сильно допоможе нам надалі.

Те, як мене прийняли вболівальники, просто чудово. Я не був на Камп Ноу майже шість років. Атмосфера дуже змінилася, але мені все сподобалося", – цитує Хаві Football Espana.

Каталонці мінімальною звитягою над Еспаньйолом зуміли перервати чотириматчеву безвиграшну серію в Ла Лізі. Команда Хаві застрибнула на 6 сходинку турнірної таблиці.

Барселона втримала перемогу над Еспаньйолом – Хаві дебютував, повернувши стиль "блаугранас", але проблеми залишились