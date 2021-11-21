Хави высказался по поводу дебюта во главе Барселоны – проблемы, таланты и фанаты
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес подвел итог первого поединка во главе команды. Соперником был Эспаньол.
"Больше всего мне понравилось отношение футболистов к игре. Конечно, есть моменты, которые нужно улучшить. На самом деле их много, но мы сейчас не в лучшем положении, и Эспаньол сумел создать нам много проблем. Но в целом это была заслуженная победа и большая радость.
Победный дебют Хави в видеообзоре матча Барселона – Эспаньол
Выступления 17-летнего Ильяса Акомача и 19-летнего Абде Эззалзули? Они провели замечательную игру, показав, что действительно талантливы. Очень важно иметь поколение футболистов, которое поможет нам в дальнейшем.
То, как меня приняли болельщики, просто замечательно. Я не был на Камп Ноу почти шесть лет. Атмосфера очень изменилась, но мне все понравилось", – цитирует Хави Football Espana.
Каталонцы минимальной победой над Эспаньолом сумели прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. Команда Хави запрыгнула на 6-ю строчку турнирной таблицы.
Барселона удержала победу над Эспаньолом – Хави дебютировал, вернув стиль "блаугранас", но проблемы остались