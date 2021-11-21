"Больше всего мне понравилось отношение футболистов к игре. Конечно, есть моменты, которые нужно улучшить. На самом деле их много, но мы сейчас не в лучшем положении, и Эспаньол сумел создать нам много проблем. Но в целом это была заслуженная победа и большая радость.

Победный дебют Хави в видеообзоре матча Барселона – Эспаньол

Выступления 17-летнего Ильяса Акомача и 19-летнего Абде Эззалзули? Они провели замечательную игру, показав, что действительно талантливы. Очень важно иметь поколение футболистов, которое поможет нам в дальнейшем.

То, как меня приняли болельщики, просто замечательно. Я не был на Камп Ноу почти шесть лет. Атмосфера очень изменилась, но мне все понравилось", – цитирует Хави Football Espana .

Каталонцы минимальной победой над Эспаньолом сумели прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. Команда Хави запрыгнула на 6-ю строчку турнирной таблицы.