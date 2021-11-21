З моментів "блаугранас" у першому таймі був лише дальній удар Бускетса, який парирував Лопес. Одразу ж по перерві Депай заробив пенальті, яке й сам впевнено реалізував. Опісля забив Френкі Де Йонг, та м'яч скасували через офсайд.

Барселона втримала перемогу над Еспаньйолом – Хаві дебютував, повернувши стиль "блаугранас", але проблеми залишились

Барса засіла в обороні, а Еспаньйол мав мінімум три неймовірні нагоди відзначитись. Хаві у дебютному матчі пощастило і його команда відскочила. Тепер у "блаугранас" 6 сходинка і 20 очок, Еспаньйол з 17-ма пунктами – одинадцятий.