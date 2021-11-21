Поєдинки між Барселоною та Еспаньйолом, попри очевидну нерівність сил, завжди привертали особливу увагу вболівальників, адже це – одне з головних дербі в Іспанії. У нинішньому чемпіонаті обидва каталонських клуби ще й трималися на сусідніх позиціях у турнірній таблиці з рівною кількістю очок, однак головною темою зустрічі став Хаві. Легендарний капітан "блаугранас" повернувся на "Камп Ноу" у статусі головного тренера, а домашня битва проти "папуг" стала дебютним матчем Барси під його керівництвом.

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Рука легенди стала помітна вже по стартовому складу господарів. В основі вийшло 8 вихованців Ла Масії, причому в старті дебютував Ільяс Акомач – українські фанати можуть пам'ятати його по матчах Юнацької ліги УЄФА проти Динамо U-19. Разом з ним вийшли юні Гаві та Ніко Гонсалес. "Синьо-гранатові" прогнозовано перебудувались на традиційні 4-3-3.

Барселона в першому таймі домінувала в роботі з м'ячем, тримаючи володіння на рівні 70% і швидко повертаючи сферу після втрат. Моменти не змусили на себе чекати: на 4-й хвилині Депай стріляв з лету метрів з 20-ти (Дієго Лопес все контролював), а на 13-й шикарна комбінація завершилась прострілом вздовж воротарського – Акомач замкнув ударом вище воріт! Щоправда, лайнсмен зафіксував офсайд. Крім того, Ніко Гонсалес вимагав пенальті після перехоплення передачі в штрафному й контакту з Давідом Лопесом, однак арбітр проігнорував епізод. Занадто вже малював падіння хавбек.

В наступні півгодини зміст гри не змінювався. Барселона домінувала, катаючи м'яч на чужій третині поля й практично нічого не дозволяючи Еспаньйолу. Проблема полягала в тому, що і біля воріт Дієго Лопеса моментів не виникало – за 30 хвилин можна пригадати всього одну хорошу атаку з відскоком м'яча на лінію півкола й ударом Бускетса майже по центру. Голкіпер впевнено парирував. Був також епізод з проникним пасом на правий край штрафного й фактичним виходом Депая віч-на-віч, але Мемфіс і Лопеса не переграв, і в офсайд заліз.

"Папуги" могли покарати за пасивність перед перервою. На 44-й хвилині Де Томас прийняв закидання на лівий кут штрафного, шикарно розвернувся навколо Мінгеси й увірвався в штрафний. Рауля вже накрили захисники, але він все одно пробив – м'яч же зрикошетив від ноги Піке й полетів у напрямку воріт! На щастя для Барси, сфера пройшла над поперечкою.

У роздягальні Хаві провів свою першу заміну, знявши з пробігу Акомача й випустивши марокканця Еззалзулі. Свіжий нападник не одразу відчув гру, а от його партнери увімкнулися моментально. Вже через хвилину після початку другого тайму Гаві вирізав передачу на лівий край штрафного, а Депай отримав по ногах від Кабрери – пенальті! Сам Мемфіс і реалізував його. 1:0! Барселона відкрила рахунок у дербі.

Еспаньйол одразу ж відповів цікавою атакою з вривання Ембарби на ліву половину карного майданчика, однак його подальший удар не став проблемою для тер Штегена. Барса огризнулася прострілом Еззалзулі, після якого м'яч відскочив на лінію півкола під удар Бускетсу. Серхіо пробив у дотик, але рикошет від захисника виручив Дієго Лопеса. На 61-й же хвилині Еззалзулі увірвався на край штрафного й прострілив, а Педроса ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Ще за три хвилини Френкі де Йонг реалізував вихід віч-на-віч, але лайнсмен одразу ж показав офсайд.

Загалом, футбол став більш відкритим, однак Еспаньйолу сильно бракувало конкретики в завершальній фазі. Господарі звикли до пасивності "папуг", за що ледь не поплатились: на 68-й хвилині Ембарба зі стандарту пробив під поперечку (тер Штеген парирував), а на 70-й захисники проспали подачу з глибини й ривок де Томаса. Рауль вийшов сам на сам з голкіпером і вистрілив у ближній кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Хаві на 70-й хвилині вирішив випустити Коутінью (Гаві пішов відпочивати), але бразилець нічим не запам'ятався. Натомість, відзначитись міг Еззалзулі, який на 73-й хвилині увірвався на правий край карного майданчика, ефектно розхитав оборонців і закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Вийшло трохи неточно! Цей момент варто запам'ятати, адже це був останній небезпечний епізод біля воріт гостей у основний час.

Еспаньйол же пішов уперед і ледь не забив тричі! Спочатку шикарну нагоду зрівняти рахунок втратив Де Томас, який прямим ударом зі стандарту на 81-й хвилині спрямував м'яч у лівий верхній кут. Барсу врятувала стійка. На 84-й же Дімата, який тільки-но вийшов на поле, замкнув м'який навіс на лінію воротарського – Ландрі спрямував м'яч точно в дальній нижній кут, але той по-зрадницьки пройшов поруч з каркасом! Ще більш прикро "папугам" стало на 86-й хвилині, коли Де Томас головою пробивав метрів з шести. Стійка знову виручила господарів!

На останніх хвилинах у Барси ще отримав пошкодження Ніко Гонсалес. "Блаугранас" було дуже важко, однак на 90+1-й хвилині Депай міг поставити крапку в зустрічі, увірвавшись на правий край штрафного й вистріливши у ближній кут. Дієго Лопес спокійно парирував. На останніх секундах, однак, Еспаньйол міг врятуватись від поразки внаслідок кутового й серії відскоків, але тер Штеген таки накрив сферу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони.

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