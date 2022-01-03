"Це золоті три очки. Це перемога команди, групи гравців, сім'ї. Я казав, що треба перенести матч, бо бачив, які у нас труднощі, але я дуже пишаюся командою. Нас врятував тер Штеген, він дуже вимогливий до себе. Я радий за всю команду, за Марка-Андре, та, особливо, за Люка де Йонга. Він професіонал – працює, тренується, діє ефективно.

Гольове повернення де Йонга у відеоогляді матчу Мальорка – Барселона

Ці три очки допоможуть нам розпочати боротьбу за місця у верхній частині таблиці. Вражає, що ми набрали три очки у такій ситуації. Перемога наближає нас до першої мети – місця у Лізі чемпіонів. Ми мали 17 втрат у складі – це історична перемога.

Чи може Люк де Йонг залишитись у Барселоні? Звісно так. Він зразково працює. Нині це все гіпотези, подивимося. Дуже радий бачити командну роботу, перемогу на вагу золота. Барселоні треба продовжувати вірити та працювати, бо ми на вірному шляху", – зазначив Хаві на прес-конференції.

Додамо, що Барселона обіграла Мальорку (1:0) завдяки точному удару Люка де Йонга та піднялась у топ-5 Ла Ліги.

Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги