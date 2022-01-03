У поєдинку 19-го туру Ла Ліги "острів'яни" на власному полі не встояли проти каталонців. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Першого небезпечного удару у матчі завдав Піке на 7-й хвилині – зі штрафного пробив повз стійку. Згодом Акомач цілив у ближній кут – Рейна у падінні забрав сферу. Мав шанс забити і Жутгла, але його спроба закрутити у дальній кут з лівого флангу успіхом не увінчалась.

Де Йонг розсмішив жахливим ударом у матчі проти Мальорки – відео провалу гравця Барселони

В середині тайму розпочалась феєрія Люка де Йонга. Спочатку форвард вже у падінні намагався проштовхнути м'яч у сітку, але влучив у стійку. За мить він же завдавав неймовірного удару через себе, але круглий лише струсонув поперечину. За хвилину до свистка нідерландець таки забив, головою замкнувши навіс від Мінгеси з правого флангу. Цей гол став для Люка першим з кінця вересня 2021 року (востаннє він святкував взяття воріт у 7-му турі у матчі з Леванте).

Навала господарів на останніх хвилинах могла врятувати для них нічию, але тер Штеген після потужного удару Хауме продемонстрував свій клас.

Перемога принесла Барселоні 31 очко і п'яту сходинку турнірної таблиці, Мальорка з 20 пунктами залишилась п'ятнадцятою.

Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги