"Это золотые три очка. Это победа команды, группы игроков, семьи. Я говорил, что нужно перенести матч, потому что видел, какие у нас трудности, но я очень горжусь командой. Нас спас тер Штеген, он очень требователен к себе. Я рад за всю команду, за Марка-Андре, и особенно за Люка де Йонга. Он профессионал – работает, тренируется, действует эффективно.

Голевое возвращение де Йонга в видеообзоре матча Мальорка – Барселона

Эти три очка помогут нам начать борьбу за места в верхней части таблицы. Впечатляет, что мы набрали три очка в такой ситуации. Победа приближает нас к первой цели – месту в Лиге чемпионов. У нас было 17 потерь в составе – это историческая победа.

Может ли Люк де Йонг остаться в Барселоне? Конечно, так. Он примерно работает. Сейчас это все гипотезы, посмотрим. Очень рад видеть командную работу, победу на вес золота. Барселоне нужно продолжать верить и работать, потому что мы на верном пути", – отметил Хави на пресс-конференции.

Добавим, что Барселона обыграла Мальорку (1:0), благодаря точному удару Люка де Йонга, и поднялась в топ-5 Ла Лиги.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги