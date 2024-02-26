Реал виявився найбільш постраждалою командою від рішень арбітрів, які відповідають за технологію відеоповторів.

Алексіс Марія Мартін-Тамайо Бласкес, більш відомий під псевдонімом Mister Chip, опублікував статистику команд Ла Ліги, які найбільше постраждали від технології VAR з моменту її впровадження. Згідно з експертом статистики, більше за інших дісталося Реалу – арбітри скасували 27 голів у виконанні футболістів "бланкос".

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Ба більше, у другої команди в цьому списку (Севільї) "лише" 16 скасованих голів за участю VAR.

Арбітри також скасували по 14 голів Атлетіко і Валенсії, а Барселона розташувалася в цьому умовному рейтингу на 7-му рядку разом із Вальядолідом, Еспаньйолом і Вільяреалом. Судді скасували тільки 11 забитих м'ячів у виконанні гравців цих команд з моменту впровадження технології VAR у сезоні 2018/19.