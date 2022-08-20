"Трансферный рынок закрывается 31 августа. Увидим, что произойдет. Депай и Обамеянг пока в Барселоне. Последний может стать важным игроком против Реал Сосьедада. Подписание еще одного нападающего? Оценим ситуацию.

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Приоритетом Барселоны является регистрация Кунде. Я не до конца понимаю ситуацию, но у нас есть время. Клуб работает над этим вопросом.

Вообще я считаю, что игроки должны думать только о футболе, а не о трансферах или регистрации. По моему мнению, трансферное окно должны закрывать после старта чемпионата. К сожалению, это не так. Ты работаешь с футболистом, рассчитываешь на него, а в итоге он может уйти. Но такая ситуация у всех, не только у Барселоны", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, в первом туре чемпионата Испании 2022/23 каталонцы на Камп Ноу не смогли обыграть Райо Вальекано (0:0). Что касается Жюля Кунде, то центрбек все еще не может играть, ведь Барса до сих пор не зарегистрировала новичка из-за несоответствия финансовым правилам Ла Лиги.

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