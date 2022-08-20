Барселона більше не зможе використовувати економічні важелі, щоб задовольнити вимоги фейр-плей. Клуб вже отримав відповідне повідомлення від Ла Ліги, стверджує As.

Барселона ризикує безкоштовно втратити новачка, за якого заплатила величезні гроші

За інформацією джерела, тепер у каталонців залишилося лише два варіанти, як вирішити проблеми з бюджетом. Потрібно продавати футболістів та намагатися зменшити зарплати. Лише котрийсь із цих сценаріїв допоможе, приміром, зареєструвати Жюля Кунде чи запросити інших гравців.

Нагадаємо, раніше Барселона змогла вписати у вимоги Ла Ліги трансфери Роберта Лєвандовскі, Франка Кессьє та Андреаса Крістенсена, а також продовження контрактів Серхі Роберто й Усмана Дембеле лише завдяки продажу своїх активів.