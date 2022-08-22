"Іноді нам доводилося бути більш терплячими, іноді ми були надто імпульсивними, бо граємо з великою кількістю молоді. Але я дуже задоволений, ця перемога підтверджує, що ми на правильному шляху. Те, що сталося минулого тижня з Райо (0:0), було ударом і перемога тут робить нас сильнішими.

Дебютні голи Лєвандовскі в Ла Лізі у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:4

Лєвандовскі? Усі бачать, що він робить на полі, але Роберт вносить багато іншого, має лідерські якості. Він розповідає нам те, що бачить, він приклад, ефективний футболіст, природжений лідер, гравець сьогодення і майбутнього. Вихід Ансу Фаті з лави запасних став вирішальним. Поки він не починає зі старту через поєднання запобіжних заходів, а також конкуренцію. Грати за Барсу вартує дуже дорого. Сильна конкуренція чудово підходить для команди, і ми маємо успіх у цьому. Це хороша "проблема" для тренера.

Зараз нас дратує лише ситуація з Кунде. Ми всі роздратовані – я, Матеу Алемані, Хорді Кройф, які неймовірно попрацювали задля цього трансферу. Сподіваюсь, що наступного тижня Кунде буде зареєстрований, поглянемо, чи пощастить нам. Гравець усе розуміє", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Барселона розгромила Реал Сосьєдад завдяки замінам Хаві – Лєвандовскі оформив дубль плюс шедевральний асист, у Фаті 1+2