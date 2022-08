Барселона 2.0 провалила свій дебют на Камп Ноу, розписавши нічию з Райо Вальєкано у 1-му туру нового розіграшу Ла Ліги. Виправлятись за цю невдачу необхідно було на виїзді у Сен-Себастьяні – там на каталонців чекав Реал (той, який Сосьєдад). "Блаугранас" знову не змогли заявити Кунде, та і загалом стартовий склад Хаві виглядав неоднозначно.

Хаві розкритикував правила трансферного ринку – тренер Барселони виділив головне завдання клубу

Альба залишився у запасі, замість нього вийшов Бальде, а в центрі поля замість дискваліфікованого Бускетса випустили Де Йонга. Крім того, замість Рафіньї зліва в атаці з'явився Торрес. Втім, для Барси найважливішою була наявність Лєвандовскі в основі – поляк святкував день народження, а значить можна було очікувати на дебютний гол у Ла Лізі.

Розрахунок вболівальників і Хаві виявився правильним, спрацювавши вже на 45-й секунді зустрічі! Після падіння Кубо у штрафному гостей Бальде розігнав контратаку лівим флангом, завершивши її прострілом на 11 метрів. Роберт же, вискочивши з-за спини захисника, спокійно замкнув ударом в лівий нижній – 0:1!

Здавалося, що нова Барселона нарешті увімкнула режим, який усі із захватом спостерігали на зборах. Реальність виявилась жорсткішою. Сосьєдад відігрався не просто швидко, а дуже швидко – всього за 6 хвилин! Де Йонг під пресингом Кубо й Сілви втратив м'яч у центрі, після чого Давід вирізав пас на хід Ісаку правим флангом.

Завдяки вдалому рикошету сфера перескочила через Еріка Гарсію, дозволивши Александру вийти віч-на-віч з Тер Штегеном. Швед ефектно перекинув голкіпера. 1:1!

Барса могла відквитати цей гол на 9-й хвилині зусиллями Торреса, однак Ферран після передачі від Лєвандовскі пробив у захисника. М'яч перелетів через Реміро, але й через ворота. Реал Сосьєдад аж ніяк не знітився після цього епізоду. Баски нахабно лізли вперед, прострілювали, падали в карному майданчику, вимагали картки й пенальті. Що найбільш важливо, у господарів постійно виникав простір, який дуже швидко атакували.

Барса в середині першого тайму нічого цікавого не організувала, безцільно катаючи м'яч і не особливо розуміючи, як розкрити оборонний блок "чурі-урдін". У підопічних Іманола Альгуасіла таких проблем не було, хоча не можна сказати, що "блаугранас" прямо таки посипались під шквалом атак басків. Тим не менш, команда Хаві до перерви могла пропускати двічі.

Так, на 24-й хвилині Меріно отримав проникний пас від Ісака й з правого краю штрафного потужно бахнув по центру. Тер Штеген парирував на Кубо, однак Такефуса пробив повз ближню стійку! На 44-й же Сілва вистрілив з лінії карного майданчика у правий нижній кут – м'яч пішов дещо у протихід тер Штегену, але німець встиг скластись і парирувати. Нічого подібного Барселона після свого голу не створювала.

Початок другого тайму розпочався як без кадрових, так і без ігрових змін. Барселона все так же нічого не створювала, а Сосьєдад продовжував кусати каталонців у контратаках та зі стандартів. Підопічні Хаві почали нервувати. Лєвандовскі ледь не побився з Ле Норманом, Френкі відверто хапав суперників за футболки, а Араухо сів на жовту картку.

На 53-й такий футбол вилився у цілком логічний гол басків. Господарі заробили стандарт, Браїс Мендес виконав подачу-удар, а м'яч, нікого не зачепивши, відскочив від газону в дальню дев'ятку – втім, відсвяткувати "чурі-урдін" не дали. Лайнсмен зафіксував офсайд одразу у чотирьох футболістів Сосьєдада. Активним його зробив Ле Норман, який тягнувся до м'яча.

Не зумівши відзначитись біля чужих воріт, підопічні Іманола Альгуасіла ледь не допомогли відзначитись у своїх. На 55-й хвилині Гаві перехопив невдале вкидання з ауту від Елустондо, влетівши у штрафний і пробивши. Удар з величезними труднощами накрили, а добивання від Лєвандовскі точним не було. Сосьєдад огризнувся на 58-й ударом Меріно з лівого кута карного майданчика – попри рикошет від Араухо, тер Штеген виручив.

Стривожений Хаві вирішив провести заміни. На 64-й хвилині він зняв з гри Торреса й Бальде, випустивши Рафінью та Фаті. Це було влучання в яблучко! Вже на 66-й Фаті відкрився перед штрафним, витягнув на себе захисника й п'яткою скинув м'яч у вільну зону на Дембеле – Усман же влетів на лівий край і потужно пробив у дальній кут. 2:1!

Ще за дві хвилини Фаті оформив другий асист! Ансу обігрався у карному майданчику з Педрі й вже у падінні встиг скинути м'яч на Лєвандовскі, а Роберт ударом метрів з дев'яти оформив дубль – 3:1!

Іманол Альгуасіл тут же провів потрійну заміну, а на 78-й хвилині він випустив ще двох свіжих футболістів. Баски готувались до штурму, однак вже на 79-й Барселона вказала баскам на їхнє місце. Рафінья вирізав передачу на півколо перед штрафним, Лєвандовскі у стрибку п'яткою закинув сферу всередину, а Фаті, легко відклеївшись від захисника, забив четвертий гол у ворота Сосьєдада.

WHAT A GREAT BACKHEEL ASSIST FROM LEWANDOWSKI WHICH FATI CONVERTS AND MAKES IT 4 !!!!!!!!! #fcblive #rl9 pic.twitter.com/eZOKpD15Vz