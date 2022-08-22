"Иногда нам приходилось быть более терпеливыми, иногда мы были слишком импульсивными, потому что играем с большим количеством молодежи. Но я очень доволен, эта победа подтверждает, что мы на правильном пути. То, что произошло на прошлой неделе с Райо (0:0), было ударом и победа здесь делает нас сильнее.

Дебютные голы Левандовски в Ла Лиге в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:4

Левандовски? Все видят, что он делает на поле, но Роберт вносит многое другое, имеет лидерские качества. Он рассказывает нам, что видит, он пример, эффективный футболист, прирожденный лидер, игрок настоящего и будущего. Выход Ансу Фати с лавы запасных стал решающим. Пока он не начинает со старта из-за сочетания мер предосторожности, а также конкуренции. Играть за Барсу стоит очень дорого. Сильная конкуренция отлично подходит для команды, и мы имеем успех в этом. Это хорошая "проблема" для тренера.

Сейчас нас раздражает только ситуация с Кунде. Мы все раздражены – я, Матеу Алемани, Хорди Кройф, которые невероятно поработали для этого трансфера. Надеюсь, что на следующей неделе Кунде будет зарегистрирован, посмотрим, повезет ли нам. Игрок все понимает", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Барселона разгромила Сосьедад благодаря заменам Хави – Левандовски оформил дубль плюс шедевральный ассист, у Фати 1+2