Барселона розгромила Реал Сосьєдад у виїзному матчі 2-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Сосьєдад – Барселона на Футбол 24.

Не встигли команди почати матч, як Лєвандовскі відкрив рахунок у зустрічі, в дотик переправивши м'яч у ворота. Реал Сосьєдад відігрався на 6 хвилині: Давід Сілва не без допомоги рикошету віддав на хід Ісаку, а той елегантно перекинув воротаря.

Барселона розгромила Реал Сосьєдад завдяки замінам Хаві – Лєвандовскі оформив дубль плюс шедевральний асист, у Фаті 1+2

По перерві сан-себастьянці забили другий м'яч, але арбітр скасував його через офсайд. Важливим став вихід Фаті на заміну, який асистував Дембеле та Лєвандовскі. Поляк віддячив юну зірку Барселони ефектним гольовим пасом – розгромна перемога Барси 1:4.