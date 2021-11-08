Новоспечений тренер Барселони Хаві Ернандес вірить, що нинішній склад каталонців здатен на більше.

"Знаю, що зараз у клубу складний час, як у фінансовому, так і в спортивному плані, але я маю бажання і мрію, яку хочеться втілити у життя.

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Попрошу гравців бути більш вимогливими до себе, бо ми Барса – найкращий клуб у світі. Під час роботи нам потрібно максимально викладатись, докладати великих зусиль", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, заради крісла наставника "блаугранас" Хаві достроково припинив співпрацю з катарським Аль-Саддом. Після 12-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на 9-й сходинці.

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