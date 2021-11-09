Новий керманич Барселони Хаві Ернандес не забарився з чисткою від сумнівних кадрів.

Від роботи з першою командою усунені голова фізіотерапевтичного відділу Хуанхо Брау та тренер з фізпідготовки Альберт Роке, повідомляє AS.

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Хаві відразу мав претензії щодо підготовки гравців Барселони. Регулярні травми, неправильні діагнози, затяжне відновлення – все це супроводжувало команду упродовж останніх сезонів. На вакантні місця новий керманич каталонців запросив Івана Торреса та Карлоса Ногейру, з яким співпрацював у Аль-Садді.

Нагадаємо, після 12 турів Ла Ліги Барселона лише 9-та у турнірній таблиці. Першим матчем Хаві на чолі "блаугранас" повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

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