Новый рулевой Барселоны Хави Эрнандес не заставил себя ждать с чисткой от сомнительных кадров.

От работы с первой командой отстранены глава физиотерапевтического отдела Хуанхо Брау и тренер по физподготовке Альберт Роке, сообщает AS.

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Хави сразу имел претензии по подготовке игроков Барселоны. Регулярные травмы, неправильные диагнозы, затяжное восстановление – все это сопровождало команду за последние сезоны. На вакантные места новый наставник каталонцев пригласил Ивана Торреса и Карлоса Ногейру, с которым сотрудничал в Аль-Садде.

Напомним, после 12 туров Ла Лиги Барселона только 9-я в турнирной таблице. Первым матчем Хави во главе "блаугранас" должно стать дерби против Эспаньола, которое состоится 20 ноября.

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