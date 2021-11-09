Новий тренер Барселони з перших днів робить акцент на дисципліні і повазі до командних цілей.

Сьогодні (9 листопада) на тренуванні Хаві оголосив свої правила перед всіма присутніми гравцями, інформує AS.

Хаві провів перше тренування у Барселоні

Футболісти зобов'язані прибути у тренувальний комплекс за півтори години до занять, хоча раніше було достатньо півгодини. Додатковий час вони витратять на сніданок під контролем клубних кухарів (дієта – ще одна вимога Хаві), особисті розмови з тренером та індивідуальні вправи. Повертається "геометрична" система штрафів, яку запровадив ще Гвардіола, але після Луїса Енріке її скасували. Умовно – перше покарання за запізнення складе 100 євро, за друге 200, за третє 400 і так далі. У часи Гвардіоли такі штрафи сягали 6 тисяч євро.

Також гравці не мають права повертатися додому після півночі упродовж двох діб до матчу. До категорії заборон входять і екстремальні види спорту – серфінг, катання на велосипеді в горах тощо. Команда зобов'язана підтримувати хороші стосунки з фанатами і журналістами – це допоможе іміджу Барселони.

Додамо, що першим матчем Хаві на чолі "блаугранас" повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

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