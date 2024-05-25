У суботу 38-й тур чемпіонату Іспанії продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 38-й тур

Реал Сосьєдад – Атлетіко – 0:2

Голи: Ліно, 9, Мандава, 90+4

Вилучення: Ньїгес, 90+3 (Атлетіко, друга жовта картка)

Альмерія – Кадіс – початок матчу о 19:30

Райо Вальєкано – Атлетік – початок матчу о 19:30

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Реал Сосьєдад в останньому матчі сезону приймав Атлетіко. Обидві команди вже вирішили всі свої завдання – сан-себастьянці гарантували собі Лігу Європи, а мадридці оформили путівку у Лігу чемпіонів. "Матрацники" вийшли вперед вже на 9-й хвилині – Ліно замкнув передачу від Льоренте. Господарі перехопили ініціативу, більше били, але на перерву пішли поступаючись.

В середині другого тайму Корреа подвоїв перевагу Атлетіко, але арбітр зафіксував офсайд. Обидві команди мали шанси забити, але підводила точність. Вже у доданий час Ньїгес заробив другий "гірчичник" і залишив мадридців у меншості. А ті взяли і забили вдруге – Мандава поставив крапку, приземливши Атлетіко у топ-4 Ла Ліги.

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