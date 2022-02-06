"Я жалкую про це рішення. Що б я не обрав, це було б важко. Ми вибрали Дані через позицію, тому що вважаємо, що правий фланг захисту краще укомплектований, ніж атака. Я був несправедливий до Дані. Треба було "жертвувати" кимось з новачків, і це вийшов Дані. Суто через позицію, виступів це не стосується.

"Не збираюся псувати атмосферу в команді": Дані Алвес відреагував на невключення до заявки Барселони на Лігу Європи

Ліга Європи – це наша можливість виграти її та вийти до Ліги чемпіонів. Ми хочемо бути в Лізі чемпіонів, хоча цього року були не на тому рівні. Перемога в Лізі Європи тепер є однією з цілей нашого сезону. Хочемо опинитися в списку переможців цього турніру", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, заявити на плей-офф єврокубків можна лише 3 новачків, проте взимку Барса підписала 4. Каталонці обрали Обамеянга, Торреса і Траоре, а 38-річному Алвесу залишається зосередитись на чемпіонаті Іспанії.

Трансферний дедлайн, зима 2022: Барса підписала Обамеянга, Дембеле залишається, провал Ліверпуля, активні Юве і Ньюкасл