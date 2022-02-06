"Я сожалею об этом решении. Что бы я ни выбрал, это было бы трудно. Мы выбрали Дани из-за позиции, потому что считаем, что правый фланг защиты лучше укомплектован, чем атака. Я был несправедлив к Дани. Надо было "жертвовать" кем-то из новичков, и это вышел Дани. Исключительно из-за позиции, выступлений это не касается.

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Лига Европы – это наша возможность выиграть ее и выйти в Лигу чемпионов. Мы хотим быть в Лиге чемпионов, хотя в этом году были не на том уровне. Победа в Лиге Европы теперь одна из целей нашего сезона. Хотим оказаться в списке победителей этого турнира", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, заявить на плей-офф еврокубков можно только 3 новичков, однако зимой Барса подписала 4. Каталонцы выбрали Обамеянга, Торреса и Траоре, а 38-летнему Алвесу остается сосредоточиться на чемпионате Испании.

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