Захисник Барселони Дані Алвес прокоментував те, що наставник команди Хаві не включив його у заявку на Лігу Європи.

"Хаві знає, що я про це думаю. Я завжди зосереджений на тому, щоб допомогти якомога більше. Ми – співробітники клубу, клуб вирішує. Я перейшов сюди, щоб допомогти, додати щось, привнести елемент суперництва, переможного духу.

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Якщо допомога проявляється у тому, щоб побути осторонь – добре. Це частина життя, яке треба прийняти. Я хотів би опинитися в заявці, але нас було четверо на три місця. Я не збираюся псувати атмосферу в команді, я продовжуватиму намагатися допомогти", – поділився Алвес у коментарі Sport.es.

Додамо, що бразилець повернувся до Барселони у листопаді та вже встиг зіграти 4 матчі за каталонців, віддавши 2 асисти. "Блаугранас" заявила трьох інших новачків на Лігу Європи: Адама Траоре, Феррана Торреса та П'єр-Емеріка Обамеянга.

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