Хаві продовжує боротися з епідемією травм у Барселоні. На думку наставника, однією з головних причин масового травматизму є зайва вага у гравців. Тренер вирішив повернути правило, яке діяло в часи Луїса Енріке, – це щоденне зважування кожного футболіста, повідомляє AS.

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Відтепер кожен гравець Барси перед сніданком на базі ставатиме на ваги. Результат буде фіксуватися медперсоналом клубу – як наслідок, тренерський штаб матиме змогу моніторити стан своїх підопічних. Луїс Енріке штрафував футболістів, якщо їхна вага перевищувала норму на чітко визначену межу. Очікується, що й Хаві вдасться до таких санкцій.

Останніми роками контроль за вагою футболістів Барселони здійнювався не кожного дня. Відповідне обстеження проводилося раз на 10-15 днів.

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