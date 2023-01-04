Барселона все ще зберігає лазівку, завдяки якій Роберт Лєвандовскі зможе зіграти у матчі з Атлетіко.

У середу, 4 січня, адміністративний спортивний суд (TAD) ухвалив рішення залишити триматчеву дискваліфікацію форварда Барселона Роберта Лєвандовскі в силі. Таким чином, поляк пропустить матчі проти Атлетіко, Хетафе та Жирони. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Водночас зазначається, що якщо Барселона подасть апеляцію на це рішення, то дія покарання буде призупинена, а Лєвандовскі зможе зіграти проти Атлетіко в неділю, 8 січня.

Нагадаємо, що в матчі 14 туру Ла Ліги Лєвандовскі заробив два попередження та був вилучений з поля. Другу жовту картку гравець отримав за "зневажливе" ставлення до арбітра зустрічі Хіля Мансано.

Тоді ж Роберта дискваліфікували на 3 матчі, але Барселона опротестувала рішення в Центральному арбітражному суді Мадрида. Він ухвалив призупинити дію дискваліфікації на час розгляду справи, завдяки чому Лєвандовскі зміг зіграти у матчі проти Еспаньола.

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