"Блаугранас" залишились аж без 8 гравців на матчі проти Атлетіка та Шахтаря через травми, але нарешті з'явились і позитивні новини – Ламін Ямал та Алехандро Бальде тренувались у загальній групі, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона продовжує страждати від травм – 8-й гравець ризикує пропустити матч із Шахтарем

Таким чином, обидва гравці можуть опинитись у заявці каталонців на гру проти Атлетіка, яка відбудеться 22 жовтня. Цікаво, що обидва покинули розташування збірної Іспанії через пошкодження. Ситуація з іншими травмованими також викликає оптимізм: Педрі, де Йонг, Лєвандовскі та Рафінья мають шанси зіграти в Ель Класіко (28 жовтня). А от Кунде та Серхі Роберто точно пропустять поєдинок проти Реала.

Додамо, що 25 жовтня Барселона прийматиме Шахтар у домашньому матчі Ліги чемпіонів, початок о 19:45 за київським часом. Каталонці наразі перші в групі з 6 очками, а "гірники" ділять 2-3 місця з Порту.

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