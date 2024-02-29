Президент "блаугранас" Жоан Лапорта неофіційно запропонував іспанцю залишитися в команді й продовжувати працювати принаймні рік.

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Як повідомляє Sport.es, Хаві не змінив своє рішення покинути Барселону після завершення сезону. Наставник та його тренерський штаб вирішили, що візьмуть рік відпустки, а вже потім будуть розглядати варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, Хаві очолив Барселону у листопаді 2021 року. З каталонцями він здобув за підсумками сезону 2022/23 титул чемпіона Іспанії. Наразі "блаугранас" посідають третю сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги з 57 очками.

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