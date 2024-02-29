Президент "блаугранас" Жоан Лапорта неофициально предложил испанцу остаться в команде и продолжать работать по крайней мере год.

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Как сообщает Sport.es, Хави не изменил свое решение покинуть Барселону после завершения сезона. Наставник и его тренерский штаб решили, что возьмут год отпуска, а уже потом будут рассматривать варианты продолжения карьеры.

Напомним, Хави возглавил Барселону в ноябре 2021 года. С каталонцами он получил по итогам сезона 2022/23 титул чемпиона Испании. Сейчас "блаугранас" занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 57 очками.

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