Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас вважає, що його колезі з Барселони не слід було так різко реагувати на нічию команд в рамках 1-го туру Ла Ліги.

"Я не поділяю думку Хаві. Такими заявами він не допомагає нашій лізі. Потрібно утриматися від подібної критики. Ми маємо захищати наш чемпіонат.

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Очевидно, що Хаві просто знайшов спосіб виправдати те, що вони не набрали три очки. З хорошим складом, з неймовірними гравцями... Величність футболу полягає в тому, що маленька команда здатна відібрати очки у Барселони.

Шкода, що наша чисельна перевага не тривала довго. Ми дуже обмежені, і це призвело до того, що ми тривалий час перебували на низькому рівні", – цитує Бордаласа Marca.

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