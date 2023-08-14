Барселона підходила до виїзного матчу з Хетафе без проблем зі складом. Хаві навіть дозволив собі залишити Гаві в запасі – зате в основі вийшли новачки Гюндоган і Ромеу. Поєдинок обіцяв бути складним, адже команда Пепе Бордаласа завжди створює нестерпні умови для суперника.

Та і в футбольному плані мадридці небезпечні через свої контратаки й стандарти. Каталонці повинні були зрозуміти цей факт вже на 2-й хвилині зустрічі, коли Кунде проморгав ривок Латаси. Форвард уникнув офсайду, відтер Жюля корпусом і вийшов віч-на-віч, однак епізод запоров.

На 6-й хвилині Латаса знов ледь не протиснув Кунде. Барса відповідала стандартом, подачу з якого виконав Рафінья – Лєвандовскі замкнув, але спрямував м'яч в руки Сорії. Та і в офсайд заліз. Взагалі, Рафінья у першому таймі був найгострішим футболістом Барселони.

Зокрема, на 16-й хвилині бразилець завдав обвідного удару зі штрафного, змусивши Сорію відбивати перед собою. На 36-й же Рафінья забіг за спини захисникам і прийняв діагональ від Кунде, вистріливши з мінімальної відстані – Сорія парирував, а м'яч зрикошетив у партнера й полетів у ворота. Лише стійка врятувала Хетафе!

Крім Рафіньї, непоганий шанс відкрити рахунок мав Ромеу, який відібрав м'яч у центрі і пробивав метрів з 20-ти. Повз лівий нижній! В цілому, Барса домінувала, швидко повертаючи володіння після втрат, перевантажуючи лівий фланг і створюючи ізоляції на правому – не вистачало лишень завершення на чужій третині.

Мадридці до кінця першого тайму змогли огризнутись лишень прострілом на Аленью. Карлес скинув м'яч на дугу під удар Іглесіасу, але постріл у правий нижній кут взяв тер Штеген. Втім, паралельно з футболом на полі точилося ще одне протистояння.

У грі постійно виникали стички, грубі фоли й перепалки, що типово для підопічних Пепе Бордаласа. Хетафе є найбільш жорсткою й брудною командою Ла Ліги.

Показово, що вже на 15-й хвилині Мітровіч отримав жовту за відмашку в голову Рафіньї, а Даміан Суарес на 26-й зарядив ліктем у сонячне сплетіння Гюндогану. Проблемою для Барси, однак, стали не стільки фоли мадридців, скільки реакція на них.

Гості по ходу першого тайму теж почала працювати у режимі Хетафе. Навіть Левандовскі дозволяв собі нічим не вмотивовані поштовхи у спину (хоча його могли вивести з рівноваги словами). Апофеозом "місива" стало вилучення Рафіньї на 43-й хвилині – бразилець на рівному місці вдарив Гастона Раміреса в шию.

Барселону явно вивели з рівноваги. До кінця першого тайму "блаугранас" нічого не створили в атаці, зате пропускали контратаки Хетафе (їх зупиняли аж на останній лінії). Араухо ж в одному з епізодів вирішив прийняти діагональ, як воротар – хоча ніякої зупинки гри не було.

out of context barcelona pic.twitter.com/Q4Ip2d7TbL — Майкл Сич (@totsamiymisha94) August 13, 2023

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Хаві у роздягальні провів заміну, знявши з пробігу центрбека Крістенсена й випустивши лівого вінгера Абде. Правий фланг віддали на відкуп Араухо, а Де Йонг опустився у центр оборони. Пепе Бордалас же через травму замінив Мітровіча.

За настільки жорсткого футболу уникнути вилучення Хетафе було складно. Вже на 57-й хвилині Мата шипами влетів у гомілку Араухо й отримав другу жовту, зрівнявши склади. За кілька хвилин до цього Барса могла забивати – Абде у стрибку пробивав з лівого краю штрафного, але не влучив у дальній кут.

У рівних складах мадридці все одно тримались гідно. Пепе Бордалас на 65-й хвилині навіть провів подвійну заміну, кинувши у бій двох свіжих нападників (Майораля й Лосано). Моментів це не принесло – Барселона значно краще контролювала перехідні фази, але довгий час теж нічого не створювала.

До 70-ї хвилини згадати можна тільки перспективний ривок Абде на побачення з Сорією, який в останню мить зупинив Даконам. Між іншим, тут міг бути фол на червону картку, хоча руками працювали обидва. Арбітр Сесар Сото Гранде проігнорував епізод.

Крім того, після навісу з правого флангу головою пробивав Лєвандовскі, однак м'яч пройшов над поперечкою.

При цьому рівень жорсткості у грі не падав, що вилилось у ще одне вилучення – після одного з фолів Хетафе вилучили роздратованого Хаві.

На 75-й хвилині Абде запоров черговий епізод, отримавши розрізний пас від Педрі й пробивши у зовнішній бік сітки. А потім ще був простріл Педрі під удар Гюндогану, який парирував Сорія (лайнсмен зафіксував офсайд).

Зрештою, Хаві пішов ва-банк – на 79-й хвилині замість Гюндо й Педрі вийшли Гаві та Фаті, а Ромеу замінив юний атакувальний хав Ямал (Араухо перейшов у центр оборони).

І цей хід ледь не спрацював! На 80-й хвилині Ямал виконав шикарну подачу в центр штрафного, а Фаті замкнув у дотик. Над поперечкою!

Втім, до кінця основного часу моментами вболівальників вже не тішили. Хетафе оборонявся максимально впевнено, а Барселоні критично бракувало ідей на чужій третині.

Арбітр компенсував аж дев'ять хвилин. Найбільш гострими були останні п'ять, коли команди почали грати на зустрічних курсах. Кульмінацією битви стала навала каталонців на 90+11-й – Араухо в штрафному вдарили по нозі знизу, той картинно завалився, але контакт був.

Сесар Сото Градо пішов дивитись повтор і пенальті не призначив. На його думку, перед фолом м'яч влучив у руку Гаві, хоча рішення дуже суперечливе, адже був відскок від суперника – ще й з близької відстані.

Gavi est tenu par les 2 mains de l’adversaire + si le ballon avait touché la main de Gavi le ballon aurai pris la direction de la flèche rouge sauf sur la c’est la verte la direction + la main d’Iglesias touche le ballon au niveau du cercle blanc C’EST DU VOLE PUR ET DURE pic.twitter.com/Ro7ce6pZcu — Yvnis (@yvnisss_) August 13, 2023

А на 115-й хвилині Хетафе пішов уперед і теж ледь не заробив пенальті! Причому знову рукою зіграв Гаві. Арбітр проігнорував епізод.

На останніх секундах зустрічі сталося замикання з кутового у виконанні Лосано – м'яч пройшов повз ворота! У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Барселона вже у першому турі відпустила Реал у відрив на два очки.

Реал впевнено переміг Атлетік – Беллінгем дебютував у Ла Лізі шедевральним голом, Лунін показав хорошу гру ногами