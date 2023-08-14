"Сьогоднішній матч – це ганьба. Нормально, що люди не хочуть дивитись футбол, бо це був не матч. Я зацікавлений у покращенні гри та результату. Цього одного очка недостатньо. Для нас це дуже складний матч. У першому таймі ми не грали у той футбол, у який хотіли. У другому ми заграли, але ми мали мало гольових моментів

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Сказав арбітру, що Хетафе пробачають багато фолів, а нам – ні. Ось чому він мене вилучив.

Моє вилучення не має значення. Важливо те, що сталося на полі. Ми однаково намагалися перемогти, але не змогли. Думаю, ми заслужили на перемогу, але цього було недостатньо. Шкода.

Відповідальність лежить на судді. Ми втратили голову, і Рафінья припустився помилки, але це сталося через те, що гра вийшла з-під контролю арбітра. Судді кажуть, що розуміють гравців, але мене поки що не розуміють. Не побачив жодної руки у Гаві. Якщо гра рукою не очевидна, не свистіть. Так нам говорили. Вони сказали, що не свистітимуть фоли за незрозумілі руки і менше ходитимуть дивитися VAR. Але чому б їм не сходити подивитись VAR, якщо є такий фантастичний інструмент, який допомагає футболу?

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Саме рефері дозволяє все це робити, ніхто більше. Я згадав про це і мене за це виганяють. Вилучення Рафіньї – це сукупність того, що відбувалося. Хетафе дозволяють так грати, нам – ні. Хетафе тягне час, заважає грати. Це їхній футбол, це нормально", – цитує Хаві Marca.