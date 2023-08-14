Хави нарвался на жесткий ответ от соперника – наставника Барселоны уличили в желании замаскировать фиаско
Главный тренер Хетафе Хосе Бордалас считает, что его коллеге из Барселоны не следовало столь резко реагировать на ничью команд в рамках 1-го тура Ла Лиги.
"Я не разделяю мнение Хави. Такими заявлениями он не помогает нашей лиге. Нужно воздержаться от подобной критики. Мы должны защищать наш чемпионат.
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Очевидно, что Хави просто нашел способ оправдать, почему они не набрали три очка. С хорошим составом, с невероятными игроками... Величие футбола состоит в том, что маленькая команда способна отобрать очки у Барселоны.
Жаль, что наше численное преимущество не длилось долго. Мы очень ограничены, и это привело к тому, что мы долгое время находились на низком уровне", – цитирует Бордаласа Marca.
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