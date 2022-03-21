"Барселона була набагато кращою за Реал. Ми провели чудовий матч і могли забити 5 чи навіть 6 голів. Дуже видовищна гра, я щасливий. Можливо, тепер можна сказати, що Барселона повернулася.

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Зізнаюся, я не очікував такої впевненої перемоги, адже команда була втомленою після поїздки в Туреччину (на матч Ліги Європи проти Галатасарая – прим. "Футбол 24"). Зараз ми трохи посвяткуємо, а тоді почнемо думати про гру з Севільєю. Потрібно продовжувати працювати, адже Барселона виграла важливий матч, але не титул.

Це був наш день, яким потрібно насолодитися. Кажу це як тренер і як вболівальник Барселони. Така перемога дає нам наснагу для подальшої роботи. Не хочу якоїсь особистої слави, це тріумф всієї команди. Радий за гравців, яких інколи дуже критикували.

Виграти чемпіонат? Це буде дуже складно. Реал повинен програти мінімум три матчі, але нічого не можна виключати. Можливо, ми трохи запізнилися, але ця перемога є дуже важливою. Наразі ми думаємо про вихід у Лігу чемпіонів", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Після тріумфу на Бернабеу Барса скоротила відставання від Реала до 12-ти очок і має гру в запасі. До завершення чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" зіграють ще 10 поєдинків.

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