Барселона каменя на камені не залишила від Реала у матчі 29-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона на Футбол 24.

Команди жваво розпочали гру, і після обміну небезпечними моментами Обамеянг відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши передачу Дембеле з флангу. До перерви Усман віддав ще один асист – цього разу Араухо замкнув навіс француза з кутового.

Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформив дубль і віддав асист, у Дембеле дві гольові передачі

Початок другої половини вийшов приголомшивим для Реала. Швидка атака, Обамеянг п'яткою залишає на Феррана, який пробив у дев'ятку. А ще через 4 хвилини П'єр-Емерік поставив крапку в зустрічі, ефектно перекинувши Куртуа.