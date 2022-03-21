"Барселона была намного лучше Реала. Мы провели отличный матч и могли забить 5 или даже 6 голов. Очень зрелищная игра, я счастлив. Возможно, теперь можно сказать, что Барселона вернулась.

Реал – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Признаюсь, я не ожидал такой уверенной победы, ведь команда устала после поездки в Турцию (на матч Лиги Европы против Галатасарая – прим. "Футбол 24"). Сейчас мы немного попразднуем, а потом начнем думать об игре с Севильей. Нужно продолжать работу, ведь Барселона выиграла важный матч, но не титул.

Это был наш день, которым нужно насладиться. Говорю это как тренер и как болельщик Барселоны. Такая победа дает нам силы для дальнейшей работы. Не хочу какой-либо личной славы, это триумф всей команды. Рад за игроков, которых иногда очень критиковали.

Выиграть чемпионат? Это будет очень сложно. Реал должен проиграть минимум три матча, но ничего нельзя исключать. Возможно, мы немного опоздали, но эта победа очень важна. Пока мы думаем о выходе в Лигу чемпионов", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

После триумфа на Бернабеу Барса сократила отставание от Реала до 12-ти очков и имеет игру в запасе. До завершения чемпионата Испании "сине-гранатовые" сыграют еще 10 поединков.

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