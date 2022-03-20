Реал підходив до Ель Класіко в статусі лідера чемпіонату Іспанії, маючи відрив у 10 очок. Мадридці не знали поразок у 24-х домашніх матчах Прімери поспіль, а їхня загальна безпрограшна серія нараховувала 16 поєдинків при 4-х поспіль перемогах в останніх турах. Втім, і Барса провела потужний відрізок у першості – "блаугранас" теж тріумфували у 4-х крайніх зустрічах, а безпрограшна серія у Ла Лізі нараховувала 12 матчів. На виїзді каталонці не поступаються в 10 поєдинках поспіль.

Реал – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

При порівнянні тріумфальних серій Реал мав одну суттєву перевагу – "вершкові" протягом трьох років не давали Барсі взяти гору над Мадридом в Ель Класіко. Востаннє "кулес" перемагали "королівський клуб" аж у березні 2019-го. Звісно ж, команда Хаві бажала перервати цю чорну смугу.

Карло Анчелотті не міг розраховувати на свою головну зброю – Бензема отримав пошкодження. Чистого нападника на заміну в атаку коуч не випустив, кинувши на допомогу Вінісіусу та Родріго центрхава Вальверде, але це був лишень формальний хід. По суті у Реала не було явного третього форварда. Хаві ж зі складом не здивував – відзначити можна було хіба що відсутність Траоре та Алвеса. Замість них на позицію правого захисника вийшов Араухо.

Мадридці розпочали зустріч дуже агресивно. Господарі високо накривали каталонців і ефектно розрізали оборону передачами на хід нападникам. Двічі це могло завершитись взяттям воріт Барси. Так, на 5-й хвилині Вальверде перехопив м'яч у центрі поля й вирізав пас на Родріго, а той вистрілив з правого кута штрафного (повз ближню дев'ятку), а на 7-й Вінісіус отримав переведення метрів на 50 за спину Араухо. Бразилець змістився на лівий край карного майданчика й викотив пас на лінію під удар Вальверде – Федеріко ж "щічкою" пробив у дальній нижній кут. Тер Штеген парирував!

Втім, Барселона навіть у цей період активніше працювала з м'ячем і огризалася контрвипадами, а після першої 10-хвилинки гості ще й перехопили ініціативу. Ба більше: вже на 12-й хвилині каталонці могли відкривати рахунок внаслідок розрізного пасу на край штрафного та прострілу на 11 метрів під удар Обамеянгу – Куртуа парирував, а потім ще й відбив добивання з гострого кута від Дембеле.

Ще за 6 хвилин публіка на Сантьяго Бернабеу знову схопилася за серце. Тепер Торрес сам пробивав з лінії карного майданчика, закрутивши м'яч під дальню стійку – сфера розминулася з каркасом у лічених сантиметрах. На 24-й він же отримав черпачок від Педрі й пробив практично з лінії воротарського майданчика, однак в останню мить "вершкових" врятував Каземіро.

Реал нічого цікавого у відповідь організувати не зміг, за що й поплатився. На 29-й хвилині Піке запустив діагональ на Дембеле, а француз, легко обігравши Начо, виконав м'який навіс на Обамеянга – Алаба м'яч не дістав, а П'єр-Емерік спокійно замкнув цей крос головою. 0:1! На 35-й же він міг і дубль оформити, прийнявши скидку від Френкі Де Йонга й вистріливши з лівого краю штрафного, але Куртуа парирував. Добивання габонця пішло на дальню стійку, але його в останню мить винесли з порожніх воріт.

Реал виглядав жахливо, однак всього через хвилину після моменту Обамяенга мадридці могли зрівняти рахунок внаслідок виходу Вінісіуса віч-на-віч. На жаль для господарів, бразилець не зміг обіграти Марка-Андре, а ще за дві хвилини Барселона покарала "бланкос" другим голом. Вийшло дуже просто: Дембеле подав з кутового, а Араухо спокійно замкнув головою – 0:2! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

Барселона провела блискучий перший тайм. "Кулес" володіли м'ячем 60% ігрового часу, видали 9 ключових передач і провели 8 ударів з меж штрафного. Реал ледве нашкрябав 4 загалом. Це явно не сподобалося Карло Анчелотті, тож у роздягальні він провів подвійну заміну – нападник Діас вийшов замість Карвахаля, а Камавінга змінив Крооса.

Втім, план мадридців почав руйнуватись одразу зі свистком про старт другого тайму. Вже на перших його секундах Торрес отримав передачу від Обамеянга й з центру поля втік на побачення з Куртуа, але у ворота Ферран не влучив. Ще за хвилину новачок Барси виправився, розігравши з Обамеянгом контратаку 2-в-1 – П'єр Емерік віддав точну передачу, а Ферран з другої спроби вистрілив повз Тібо. 0:3!

На цьому гості не зупинилися. Вже на 51-й хвилині Обамеянг уникнув офсайду й вискочив сам на сам з голкіпером, спокійно перекинувши його. Спочатку гол не зарахували, але відеоповтор показав, що П'єр-Емерік не заліз у положення поза грою. 0:4.

Після цього всі питання щодо переможця Ель Класіко були зняті. Реалу залишалось тільки боротись за те, щоб не пропустити п'ятий чи шостий гол, однак з цим виникали шалені проблеми. Так, на 58-й хвилині Обамеянг міг оформити маніту для "вершкових", замикаючи простріл Альби на лінію воротарського, але габонець не влучив у площину воріт. На 64-й хвилині Торрес прийняв закидання на правий край карного майданчика, хитнув захисника й пробив у ближній кут – Куртуа виручив. На 73-й забивати метрів з 10 повинен був Дембеле, а на 78-й Куртуа парирував потужний удар Депая з меж штрафного.

Реал також мав кілька можливостей розмочити рахунок, але всі ці спроби виглядали занадто хаотичними. Було кілька ударів з відскоку, які не стали проблемою для Тер Штегена. Був невеличкий кікс після кросу Алаби, після якого м'яч ледь не влетів у ворота, але не було комбінацій та якісних вривань на ударні позиції. Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху перемогу Барси з рахунком 0:4.

Реал залишився лідером Ла Ліги з 9-очковим відривом. Барселона ж повернулася на третю сходинку, набравши 54 залікових бали й наблизившись до першої сходинки на дистанцію в 12 пунктів.

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