Хаві нагадав представникам преси про те, що Барселона вже виграла Суперкубок, і має хороші шанси на виграш чемпіонату і Кубка Іспанії.

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"Барселона на підйомі. Минулого року у нас були проблеми, але ми врятували сезон. Я перебуваю в ейфорії від того, який шлях ми пройшли з минулого року. Барса виграла Суперкубок, а тепер може оформити золотий дубль в Іспанії. Якби ми виграли в Альмерії, то показали б найкращий результат в історії чемпіонату. Але якщо ваша ідея полягала в тому, щоб зробити мене менш окриленим, вам це вдалося", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

У четвер, 2 березня, Барселона зіграє на виїзді з Реалом у рамках першого півфінального матчу Кубка Іспанії.

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