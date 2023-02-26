Барселона перед виїзним поєдинком проти Альмерії мала відрив від Реала у 7 очок. З таким гандикапом можна було трішечки розслабитись, відпочивши від вильоту з єврокубків. Хаві залишив у запасі Араухо, Кунде, Рафінью, ну а Дембеле з Фаті та Педро залишаються в лазареті. І без них каталонці мали впоратись.

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Втім, "блаугранас" занадто прямо зрозуміли слово "розслабитись". У першому таймі Барса провела всього 4 удари по воротах, навіть не влучивши у площину воріт. Жодного моменту гості не створили.

Ба більше – Альмерія на 24-й хвилині вирвалась уперед зусиллями Ель-Біляля Туре. Гаві втратив м'яч під тиском Елі, Туре підхопив м'яч і обігрався з Суаресом перед штрафним, після чого реалізував вихід віч-на-віч з тер Штегеном. 1:0! Барселона змушена була відігруватись у Ла Лізі вперше з 8 листопада 2022 року.

Господарі всього через три хвилини могли й другий гол забити. Баптістао замикав подачу з кутового, пробивши з гострого кута під ближню стійку, однак тер Штеген коліном парирував цей удар. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Альмерії.

В другому таймі практично нічого не змінилось. Підопічні Рубі взагалі забули про атаку, а каталонці до 80-ї хвилини провели лишень чотири удари. Сумарна їхня гострота потягнула на 0,27 очікуваних голів. В актив гостей можна було занести тільки кілька гострих подач, які цілком могли завершитись взяттям воріт – втім, до замикання каталонцям не вистачало лічених сантиметрів.

Хаві намагався щось змінити. Одразу по перерві на полі з'явився Рафінья, в середині другого тайму вийшли Араухо й Алонсо, а потім він кинув у бій ще й молодь (18-річного Аларкона й 19-річного Торре). Ці ходи вилились у облогу штрафного Альмерії наприкінці зустрічі.

Щоправда, штурм вилився лишень у постріл Аларкона з правого краю штрафного в руки голкіперу – плюс, було кілька закидушок. Дві з них на лінії воротарського міг замикати Араухо, але уругваєць не дотягнувся до м'яча. У компенсований час господарі могли ще й другий гол забити, організувавши вихід 2-в-1 проти тер Штегена, але Ембарба поскупився на пас, пробивши сам – Марк-Андре врятував!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Альмерії! Колектив перервав 3-матчеву серію поразок, покинувши зону вильоту й піднявшись на 15 позицію в турнірній таблиці. Барселона тримає відрив від Реала у сім очок.

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