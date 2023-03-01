Хави напомнил представителям прессы о том, что Барселона уже выиграла Суперкубок, и имеет хорошие шансы на выигрыш чемпионата и Кубка Испании.

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"Барселона на подъёме. В прошлом году у нас были проблемы, но мы спасли сезон. Я нахожусь в эйфории от того, какой путь мы проделали с прошлого года. Барса выиграла Суперкубок, а теперь может оформить золотой дубль в Испании. Если бы мы выиграли у Альмерии, то показали бы лучший результат в истории чемпионата. Но если ваша идея состояла в том, чтобы сделать меня менее окрылённым, вам это удалось", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В четверг, 2 марта Барселона сыграет на выезде с Реалом в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.

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