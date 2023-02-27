"Ми зазнали невдачі. Я прошу вибачення у вболівальників. Сьогодні ми втратили чудову нагоду покращити наше становище в чемпіонаті. Щоб виграти цю лігу, ми маємо демонструвати більше бажання, пристрасті. Ми не вигравали чемпіонат уже три роки. Потрібно щось змінити всередині себе, якщо хочемо виграти Ла Лігу та Кубок Іспанії.

Сенсаційний тріумф аутсайдера у відеоогляді матчу Альмерія – Барселона – 1:0

Дуже злий, тому що ми зіграли найгіршу гру в сезоні, особливо в першій частині. Нам бракувало інтенсивності, ритму... Складна гра, важкий день, але ми, як і раніше, лідируємо з відривом у 7 очок. Ми зазнали невдачі, просимо вибачення у вболівальників.

Ми зіграли багато ігор, тож зробили ротацію, поміняли гравців. Це не брак поваги. Ми хотіли перемогти. Але ми мали показати більше. Сьогодні був ідеальний день для перемоги. Але ми цього не досягли. Після першого тайму я був дуже розчарований, а після другого – злий. Ця поразка – повністю моя провина", – цитує Хаві Marca.

Барселона сенсаційно програла Альмерії – підопічні Хаві видали один з найгірших матчів сезону