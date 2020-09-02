21-річний півзахисник збірної Німеччини успішно пройшов медичне обстеження ще в неділю, 30 серпня. Очікується, що трансфер буде оформлений найближчими днями. Про це повідомив німецький журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

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Хаверц стане черговим топовим підписанням Челсі після Тімо Вернера, Хакіма Зієша, Тьягу Сілви та Бена Чілвела. Також лондонці безкоштовно переманили Маланга Сарра, який виступав за Ніццу.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що Хаверц перейде в Челсі за 80 млн євро, а ще 20 млн Байєр отримає у вигляді бонусів. До слова, контракт хавбека з "фармацевтами" завершується через 2 роки.

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