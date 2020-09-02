21-летний полузащитник сборной Германии успешно прошел медицинское обследование еще в воскресенье, 30 августа. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие дни. Об этом сообщил немецкий журналист Кристиан Фальк в Twitter.

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Хаверц станет очередным топовым подписанием Челси после Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тиагу Силвы и Бена Чилвелла. Также лондонцы бесплатно переманили Маланга Сарра, который выступал за Ниццу.

Отметим, ранее сообщалось, что Хаверц перейдет в Челси за 80 млн евро, а еще 20 млн Байер получит в виде бонусов. К слову, контракт хавбека с "фармацевтами" истекает через 2 года.

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