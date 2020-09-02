Хаверц прошел медосмотр в Челси – лондонцы близки к очередному топ-трансферу
Челси вплотную приблизился к подписанию Кая Хаверца. Лидер леверкузенского Байера уже прошел медобследование.
21-летний полузащитник сборной Германии успешно прошел медицинское обследование еще в воскресенье, 30 августа. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие дни. Об этом сообщил немецкий журналист Кристиан Фальк в Twitter.
Хаверц не прибыл на фитнес-тест Байера – звезда Бундеслиги убежден в переходе в Челси
Хаверц станет очередным топовым подписанием Челси после Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Тиагу Силвы и Бена Чилвелла. Также лондонцы бесплатно переманили Маланга Сарра, который выступал за Ниццу.
Отметим, ранее сообщалось, что Хаверц перейдет в Челси за 80 млн евро, а еще 20 млн Байер получит в виде бонусов. К слову, контракт хавбека с "фармацевтами" истекает через 2 года.
Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам