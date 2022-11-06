Ракув не залишив каменя на камені від Плоцька у поєдинку 16-го туру чемпіонату Польщі. Голами відзначився і українець Владислав Кочергін.

Чемпіонат Польщі 2022/23, 16-й тур

Ракув – Вісла Плоцьк – 7:1

Голи: Гутковскіс, 3, 7, 37, (пен.), 40, Новак, 60, Кочергін, 88, 90+1 – Даво, 45+1

Ракув оформив перемогу ще в першому таймі – латвійський форвард Владіславс Гутковскіс забив аж 4 голи до перерви, на що одним м'ячем відповів Даво. Новак у другому таймі забив п'ятий м'яч, а добив суперника Кочергін.

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Спочатку українець без перешкод увійшов до штрафного та пробив у дальній кут з лівої. А в компенсований час Владислав елегантно поставив крапку в зустрічі, пошивши захисника у дурні та покотивши м'яч під голкіпером.

Ця перемога дозволила Ракуву набрати 38 очок та відірватись від другої Легії на 7 пунктів, а Вісла Плоцьк з 25 балами залишилась в середині турнірної таблиці.

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