– В прошлом туре, в игре с Зарей, тебя заменили уже на седьмой минуте встречи. Какую травму ты получил и каково твое самочувствие сейчас?

– У меня надрыв передней мышцы бедра. Думаю, что мое восстановление продлится около трех недель.

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– Травму получил в календарном матче?

– Нет. Еще раньше у меня был спазм, потом боль прошла, но не до конца. Очевидно, нужно было сразу сделать обследование. Все мы поторопились и, к сожалению, травма дала о себе знать. Причем травма случилась в абсолютно привычном моменте. Мне сделали МРТ и увидели надрыв.

– Обидно, что в решающих матчах чемпионата команда обходится без тебя?

– Конечно, обидно. Считаю, что я набрал оптимальные кондиции сейчас. И с Колосом сыграл на хорошем уровне, и в тренировочном процессе многое удавалось. Теперь необходимо полностью восстановиться и убрать боль, а потом снова набрать хорошую физическую форму, – сказал Пихаленок в комментарии Sportarena.

Напомним, В текущем сезоне Александр провел за днепрян 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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