Гліб Платов, спортивний директор Дунайскої Стреди зізнався, кого б з українських гравців хотів бачити у словацькому клубі.

"Якщо рахувати без Динамо, без Шахтаря, то воротарська лінія – це або Волинець, або Бойко. Може, Фесюн.

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У лінію захисту це був би, очевидно, Сваток. Якщо не враховувати гравців збірної України, то це міг би бути Чоботенко. У лінію півзахисту – Піхальонок або, якщо це неможливо, Рубчинський. У лінію нападу – Квасниця", – сказав Платов у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Гліб став спортивним директором Динайскої Стреди у жовтні 2023 року, підписавши контракт на 2 роки. Свою діяльність у словацькому клубі він поєднує з роботою у збірній України.

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