"Я хочу грати. І коли агент сказав мені, що є такий варіант – грати в топ-команді – то я сказав, що хочу приїхати. Ми домовились з СК Дніпро-1, і ось зараз я тут.

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Я чекав близько двох тижнів, щоб мені сказали, що я точно їду. Це вирішували, а я тільки чекав дзвінка і все.

Я не вважаю свій трансфер сенсаційним, бо якщо дивитися на Англію, то там топ-клуби завжди викупляють гравців з іншої команди.

Я можу зіграти на лівому та правому фланзі, в центрі, тож тренерський штаб буде вирішувати, де мені грати і де я зможу допомогти команді. В академії я завжди грав у півзахисті. Потім, коли прийшов у Маріуполь, Остап Маркевич сказав, що спробуємо мене на фланзі – і ось так почав грати. Можу зіграти лівого або правого нападника, потім в центрі, дві "десятки" або опорника, якщо треба", – сказав Очеретько у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Олег перейшов у команду Юрія Максимова на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. Угода не включає опцію викупу.

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