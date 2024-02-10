"Щороку під час паузи в чемпіонатах на півночі та сході Європи грається багато міжнародних товариських матчів, ми говоримо про понад 100 поєдинків на день. Це рай для організаторів "договірняків", і ніхто не турбується про те, щоб перевіряти їх. За останні 7-8 років сотні матчів були зманіпульовані. Не лише гравці, але й арбітри це робили.

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Наші українські клуби беруть участь у звичайних товариських матчах, і на більшість з них можна робити ставки. Минулого року ми мали 5 випадків з матчами з фіксованим результатом з українськими командами. В усіх випадках українські клуби були жертвами і абсолютно не винні. Цього року поки що 62 матчі за участі українських клубів були запропоновані на світовому ринку. З них лише один мав підозрілі ознаки – це поєдинок між СК Дніпро-1 та чорногорським Дечічем.

Дивлячись на коефіцієнти, це була чітка спроба маніпуляції на тотал. Було абсолютно чітко видно, що відповідальність була не на СК Дніпро-1. Ми запитали у дніпрян, чи вони бачили щось підозріле, але вони не помітили нічого особливого.

Ми продовжимо моніторинг усіх матчів, тож якщо хтось має якісь дивні ідеї, він попереджений. Це у товариських матчах справді велика проблема – клуби двічі жертви: вони не отримують жодної компенсації за вкрадені дані, і, окрім того, можуть бути втягнуті у скандали", – сказав Баранка у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у матчі з Дечічем здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0: Піхальонок по перерві відкрив рахунок з пенальті, а Горбунов добив суперника в середині тайму.

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