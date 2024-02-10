"Я хочу играть. И когда агент сказал мне, что есть такой вариант – играть в топ-команде – то я сказал, что хочу приехать. Мы договорились с СК Днепр-1, и вот сейчас я здесь.

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Я ждал около двух недель, чтобы мне сказали, что я точно еду. Это решали, а я только ждал звонка и все.

Я не считаю свой трансфер сенсационным, потому что если смотреть на Англию, то там топ-клубы всегда выкупают игроков из другой команды.

Я могу сыграть на левом и правом фланге, в центре, поэтому тренерский штаб будет решать, где мне играть и где я смогу помочь команде. В академии я всегда играл в полузащите. Затем, когда пришел в Мариуполь, Остап Маркевич сказал, что попробуем меня на фланге – и вот так начал играть. Могу сыграть левого или правого нападающего, потом в центре, две "десятки" или опорника, если надо", - сказал Очеретько в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Олег перешел в команду Юрия Максимова на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Соглашение не включает опцию выкупа.

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