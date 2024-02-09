У п'ятницю, 9 лютого, відбулись товариські матчі за участі українських клубів. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Металіст 1925 – Брентфорд Б (Англія) – 4:0

Голи: Капінус 37, Юсов 45, 47, 66 (п.)

Вилучення: Морган, 86 (Брентфорд, червона картка)

Верес – АГМК (Узбекистан) – 2:1

Голи: Гійосов, 61 – Шастал, 15, Гайдучик, 82

Динамо у матчі з 2-ма скасованими голами розійшлось миром зі Шкендією – дуель братів, поперечина і новий лідер киян

Металіст 1925 у своєму четвертому спарингу на зборах в Іспанії розгромив другу команду Брентфорда. Цікаво, що харків'яни стали вже другим представником України у цю зимову паузу, з яким зустрічались "бджоли" – раніше клуб Єгора Ярмолюка був розтрощений Кривбасом (1:6). Підопічні Віктора Скрипника відвантажили у ворота англійців 4 сухих голи – героєм зустрічі став Дмитро Юсов, який оформив хет-трик.

Першим, однак, відзначився Капінус, який наприкінці тайму потужним ударом закрутив сферу у ліву дев'ятку. Юсов спочатку забив "у роздягальню", замкнувши головою навіс Юрченка, а одразу по перерві зробив рахунок непристойним.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Дмитра завалили у штрафному і арбітр призначив пенальті, який чітко виконав сам постраждалий. На 86-йхвилині Брентфорд залишився у меншості – Морган у боротьбі послизнувся, шипами в'їхав у Вачіберадзе, зачепивши лице, і побачив перед собою "червоне світло". Це, однак, ніяк не вплинуло на підсумковий рахунок – друга перемога Металіст 1925 на зборах.

У ще одному матчі Верес взяв гору над узбецьким АГМК, який у чемпіонаті йде на четвертій сходинці. Цікаво, що рівняни поки не програвали на зборах – раніше вони обіграли північномакедонську Бреру і тричі зіграли унічию (зі словацьким ВіОном, данським Люнгбю та чеським Яблонцем).

Дахновський на 15-й хвилині виконав навіс у воротарський, Мрвальєвіч заплутався з м'ячем і той відскочив до Шастала – новачок "червоно-чорних" з гострого кута відкрив рахунок. В середині другого тайму Хуршид Гійосов прорвався лівим флангом і замість того, аби віддати передачу в центр, вирішив пробити сам. Рішення було вірним – 1:1.

Наприкінці зустрічі Годя накрутив декількох оборонців і цілив у дальній кут, голкіпер у падінні потягнув, але на добиванні першим був Гайдучик, який вирвав перемогу для Вереса.